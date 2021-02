L'Ucraina si avvicina sempre più all'Ue, che per ora rimane cauta

Milano. Nessun vaccino russo potrà venire registrato e utilizzato in territorio ucraino. La decisione di Kiev arriva nelle stesse ore in cui l’Unione europea annuncia lo stanziamento di altri 40 milioni per un programma congiunto con l’Organizzazione mondiale della sanità, per vaccinare contro il Covid-19 gli abitanti di sei paesi della Eastern Partnership dell’Ue: Ucraina, Bielorussia, Georgia, Moldavia, Armenia e Azerbaigian. Una geopolitica della sanità che non solo offre assistenza ad alcune delle zone dell’Europa più colpite dalla pandemia, ma contribuisce a tracciare linee divisorie, in nome anche di quella nuova prospettiva di contrapposizione con la Russia che il capo della diplomazia europea Josep Borrell ha portato dalla sua disastrosa visita a Mosca della settimana scorsa.

