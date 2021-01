Non è come Hong Kong

Quando sono iniziate a circolare le immagini del Campidoglio americano, qualcuno ha azzardato il paragone con l’occupazione che i manifestanti fecero del Consiglio legislativo di Hong Kong il primo luglio del 2019. Quello fu il punto di non ritorno delle proteste pro democrazia nell’ex colonia inglese, il primo passaggio a un atto violento contro le istituzioni (nessuno fu ferito, ma la sede del Consiglio fu danneggiata dalle scritte con le bombolette spray) e sul quale non tutti i manifestanti erano d’accordo. Ma era molto facile immaginare che la propaganda cinese (e quella dei suoi sostenitori) avrebbe usato quelle immagini per accusare l’America di ipocrisia e la comunità internazionale di applicare un doppio standard con la Cina. Ann Chiang, deputata dell’Alleanza democratica per il miglioramento e il progresso di Hong Kong, un partito conservatore vicino a Pechino, ha pubblicato ieri sul suo profilo facebook un video della folla trumpiana al Campidoglio, e ha scritto che nel luglio di due anni fa, quando i manifestanti fecero irruzione nel Parlamentino dell’ex colonia inglese, la speaker della Camera Nancy Pelosi parlò di “uno spettacolo bellissimo da vedere”: “Oggi è caduto anche l’ufficio della Pelosi. I membri del Congresso americano possono finalmente sentire il sapore della violenza democratica”. Junius Ho, parlamentare di Hong Kong molto vicino a Pechino, accusato due anni fa di aver avuto contatti con le triadi che organizzarono una missione punitiva per picchiare i manifestanti pro-democrazia, ha scritto in modo sarcastico su Twitter che la situazione a Washington “è peggio di Hong Kong: una donna è stata uccisa!”. Così come un altro parlamentare pro Pechino, Ronny Tong, che ha commentato: “Perché nessuno condanna la violenza della polizia e dà sostegno agli eroi e ai martiri che si battono per ‘elezioni democratiche’?”.

