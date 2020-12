Anche Joe Biden si fa vaccinare in diretta tv

Il presidente eletto degli Stati Uniti ha ricevuto la sua prima dose per mostrare agli americani che "il vaccino è sicuro"

Pubblicità

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ricevuto la sua prima dose del vaccino Pfizer contro Covid-19, per mostrare agli americani che è "sicuro farsi vaccinare". Biden si unisce al computo dei leader politici immunizzati in diretta tv, tra cui il vicepresidente Mike Pence e la presidente della Camera Nancy Pelosi. Anche il primo ministro Israeliano Benjamin Netanyahu è stato vaccinato sabato scorso. Negli Stati Uniti più di 500.000 cittadini sono già stati vaccinati e domenica è iniziato il roll-out per un secondo vaccino, quello di Moderna, che è stato approvato la scorsa settimana. Il team di Biden ha fissato l'obiettivo di 100 milioni di vaccinazioni durante i primi 100 giorni della nuova Amministrazione. Gli Stati Uniti hanno registrato più di 18 milioni di casi e 319.000 decessi.

Pubblicità

Intanto in Europa le vaccinazioni contro Covid-19 "inizieranno il 27, 28 e 29 dicembre", ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che attendeva anche il via libera dell'Ema al vaccino sviluppato da Pfizer e BionTech, arrivato ieri. Sono diversi i capi di stato o i presidenti che hanno annunciato l'intenzione di vaccinarsi contro il coronavirus per dare un esempio ai cittadini. In Italia lo farà anche il presidente Sergio Mattarella, come ha dichiarato in risposta a un appello del Foglio, quando sarà possibile e nel rispetto della precedenza per le categorie a rischio.

Pubblicità