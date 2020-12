Netanyahu si è fatto vaccinare in diretta tv

Inizia la campagna vaccinale in Israele. Il primo a sottoporsi alla profilassi è stato sabato sera il premier, seguito dal ministro della Salute e dal presidente

In Israele è partita la campagna di vaccinazione e il primo a sottoporsi alla profilassi è stato sabato sera il premier Benjamin Netanyahu, allo Sheba Medical Center di Ramat Gan, vicino a Tel Aviv. "L'ho fatto per dare un esempio personale", ha detto il primo ministro, che si è sottoposto all'immunizzazione in diretta tv insieme al ministro della Salute, Yuli Edelstein. Domenica è stata la volta del presidente Reuven Rivlin, a Gerusalemme.

