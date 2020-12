Gli avvelenatori dei servizi russi coinvolti nel tentato omicidio di Navalny

Una squadra dei servizi segreti russi è responsabile dell’avvelenamento del capo dell’opposizione russa Alexey Navalny avvenuto il 12 agosto scorso in Siberia. Le prove raccolte sono così tante e così meticolose da rendere impossibile pensare a qualcos’altro che non sia un’operazione di stato per uccidere Navalny autorizzata dai vertici della Russia – secondo un’inchiesta pubblicata ieri e condotta dal sito inglese di giornalismo investigativo Bellingcat in collaborazione con il sito investigativo russo The Insider, con il settimanale tedesco Der Spiegel e con la rete americana Cnn.

