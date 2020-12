La Cecenia celebra il decapitatore del professor Paty

Roma. E’ stato celebrato in Cecenia il funerale di Abdullakh Anzorov, il diciottenne ceceno che il 16 ottobre scorso ha decapitato il professore Samuel Paty in mezzo a una strada a Conflans-Sainte-Honorine, un comune fuori Parigi. Non si è trattato di una sepoltura qualsiasi, il canale Telegram russo Baza ha riferito che è stata una cerimonia con tutti gli onori, con duecento persone ad assistere, e le autorità locali che hanno dovuto prendere delle misure di sicurezza per gestire il gran traffico nel distretto di Urus-Martanovsky. I partecipanti, in coro, per accompagnare la bara sorretta da quattro uomini, urlavano “Allah Akbar”. Anzorov ha decapitato Samuel Paty per aver mostrato le vignette di Charlie Hebdo che ritraevano Maometto durante una lezione sulla libertà di espressione e, poco dopo averlo ucciso, aveva registrato un messaggio in cui accusava il professore di aver offeso “il profeta” e raccontava di essere in Francia e di voler lottare contro gli infedeli.

Pubblicità

Pubblicità