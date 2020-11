Il congresso in presenza dell'AfD, che ha una sola anima ed è estremista

Il congresso del partito di estrema destra Alternative für Deutschland si terrà questo fine settimana. E sarà un congresso vero, come quando la pandemia non esisteva e non aveva costretto tutti a riscrivere le regole degli incontri, politici e non. I seicento delegati dell’AfD si riuniranno a Kalkar, nel Nord Reno Vestfalia e non hanno voluto seguire l’esempio della Cdu, che continua a rimandare il voto dal quale dovrebbe uscire il nome dell’uomo che prenderà il posto di Angela Merkel. Non hanno neppure voluto fare come i Verdi, che lo scorso fine settimana hanno organizzato un congresso online per annunciare il nuovo programma. Come la pensa sulla pandemia, l’AfD l’ha già fatto sapere – tra assurde accuse di estremismo alla cancelliera e manifestazioni – e quindi il congresso, rimandato in passato, si terrà tutto in presenza. In mascherina, distanziati e con l’ambiente arieggiato, ha assicurato il portavoce del partito Jörg Meuthen.

