Il negazionismo va in tilt

L’apparato di sicurezza attorno al Reichstag mercoledì era più imponente rispetto alla fine di agosto e infatti i manifestanti non sono riusciti a tentare l’assalto al palazzo come fecero a fine agosto. Ma la rabbia, in questa piazza piccola e furente dei “Querdenker”, i liberi pensatori antimascherina e antivaccino (il vaccino è un complotto), era immutata: Angela Merkel è accusata di voler instaurare una “dittatura” e le misure di restrizione introdotte per governare la pandemia sono paragonate alle leggi che dettero pieni poteri ad Adolf Hitler nel 1933.

