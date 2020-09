Così è cambiato il populismo tedesco, ora più piccolo e più estremo

Berlino. Secondo uno studio diffuso dalla Fondazione Bertelsmann, in Germania l’apice del populismo è già stato superato. Tornando sulla ricerca condotta nel 2018, gli studiosi dell’istituto di Gütersloh hanno dato una misura precisa del fenomeno: “Se a novembre 2018 un elettore su tre aveva un atteggiamento populista (33 per cento), a giugno 2020 ce l’aveva solo un elettore su cinque (20 per cento)”. Nello stesso periodo, la percentuale di elettori non populisti è passata dal 31,4 al 47,1 per cento. Ma come si misura il populismo? Assieme al Centro di scienze sociali di Berlino (WZB), la Bertelsmann ha sviluppato un “barometro” affidando poi a YouGov l’incarico di condurre diecimila interviste.

