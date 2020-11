Dopo le elezioni. Che cosa sta succedendo adesso negli Stati Uniti

Perché Trump ha dichiarato la sua vittoria in anticipo? Come mai non c'è stata quella "valanga" di voti ai democratici, prevista dai sondaggi? E c’è davvero il rischio di una guerra civile? Tutto quello che c'è da sapere sul voto americano, in breve

In queste ore, negli Stati Uniti, è in corso lo spoglio dei voti delle elezioni presidenziali. Ma Trump ha già dichiarato la sua vittoria. Che cosa pensare di guadagnarci? Come mai non c'è stata quella "valanga" di voti ai democratici, prevista dai sondaggi? E c’è davvero il rischio di una guerra civile? Tutto quello che c'è da sapere sul voto americano, spiegato in meno di cinque minuti.

