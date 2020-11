Joe Biden sta recuperando su Donald Trump

Il conteggio va avanti e gli stati in bilico da rossi stanno diventando più blu. Accade in Michigan e Wisconsin, due stati che il candidato democratico deve vincere, mentre si sta riequilibrando la situazione in Pennsylvania, Georgia e North Carolina. Il cosiddetto “miraggio rosso” – la mappa tutta rossa repubblicana perché i voti arrivati via posta, presumibilmente più a favore di Biden, sono stati contati per ultimi – sta svanendo: si vede dalle reazioni di Trump.

Il presidente ha stabilito la strategia fin dalla mattina presto: abbiamo vinto, da qui in poi è tutto un imbroglio democratico. I capi della sua campagna elettorale sono andati oltre: hanno detto che i voti “legali” sono stati contati, come dire che di qui in poi è tutto illegale. Cosa che non è: è lo spoglio dei voti.

