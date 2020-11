Quel che è certo è che queste elezioni hanno acuito le divisioni dell'America

Una netta vittoria di Biden sarebbe stata un sollievo per la quasi totalità dell'Occidente. Non è successo. Chi entrerà alla Casa Bianca lo deciderà il risultato elettorale di Michigan, Wisconsin e Pennsylvania. E potrebbe non volerci poco tempo

Le elezioni presidenziali statunitensi sono una lotta per scegliere "l'uomo più potente della Terra", e per questo sarebbe molto bello se, per quelle elezioni, potessero votare tutti. Se così fosse, probabilmente, la landslide, la valanga di voti, in cui molti - inclusa, forse, la maggior parte delle persone che leggeranno queste righe - speravano per Joe Biden sarebbe probabilmente arrivata.

