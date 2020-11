I risultati delle elezioni americane

Joe Biden è avanti, ma il risultato è ancora in bilico e Trump ha già iniziato a twittare aggressivo "Stanno cercando di RUBARCI le elezioni". La situazione stato per stato

Pubblicità

I democratici speravano in uno scenario più semplice. Serviva un gran risultato elettorale per non permettere a Trump di continuare a fare il suo gioco, quello dell'incendiario. Cosa che invece ha già iniziato a fare. "Siamo molto avanti, ma stanno cercando di RUBARCI le elezioni", ha twittato in risposta alla pacata dichiarazione di Joe Biden: "Siamo sulla strada per vincere le elezioni. Ma ci vorrà tempo, dobbiamo essere pazienti: abbiamo fatto un grande lavoro".

Pubblicità

Ci vorrà ancora del tempo per capire chi avrà vinto le elezioni in America. O almeno per avere la certezza definitiva.

I risultati delle elezioni presidenziali americane

La mappa del voto in America