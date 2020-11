Una magnolia sulla bandiera? Il Mississippi al voto per archiviare il passato

Mentre il paese sceglie tra Trump e Biden, in Mississippi si vota anche il referendum sulla nuova bandiera. Al rischio di non averne nessuna. Dopo le proteste del movimento Black lives matter, la bandiera precedente è stata abolita il 28 giugno dalla Camera locale, con 91 voti contro 23. Motivo: riproduceva il simbolo sudista delle “Stars and Bars”, una croce di Sant’Andrea Azzurra in campo rosso con sopra 13 stelle in bianco.

