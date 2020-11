Trump o Biden? L'America al voto. Infografiche delle elezioni 2020

Il candidato democratico secondo i sondaggi è in testa. L'alta affluenza, la paura di proteste post voto, i risultati del 2016 e quelli di tutte le elezioni dal 1796 a oggi

Donald Trump o Joe Biden? Gli statunitensi sceglieranno oggi chi tra i due candidati alla Casa Bianca guiderà l'America per i prossimo quattro anni. Le operazioni di voto erano iniziate nelle settimane scorse e a oggi circa 100 milioni di persone hanno già votato o in presenza o via posta per le presidenziali. Un'affluenza elevata che ha più di una spiegazione e che potrebbe dare indicazioni sui risultati del voto, come spiegava qui Paola Peduzzi.

Un voto che preoccupa perché in America "c’è paura di proteste più grandi di quelle dell’estate e di controproteste violente. In altre grandi città in tutto il paese ci sono gli stessi preparativi perché il conto alla rovescia è finito. Sembra bizzarro da scrivere pur dopo quattro anni di mandato divisivo come quello di Donald Trump, ma si arriva al momento del voto con un carico di tensione anomalo", scrive Daniele Raineri.

I sondaggi danno favorito Joe Biden

Hillary Clinton la mattina dell'8 novembre 2016 era data in vantaggio e a Trump davano circa il 20 per cento di possibilità di vittoria.

Queste sono le 59esime elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Qui trovate i risultati delle 58 tornate elettorali precedenti: