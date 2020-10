Cosa vuol dire questa enorme affluenza anticipata

Per contenere la tensione, molti funzionari locali di molti stati hanno deciso che, anche laddove ci sia obbligo di mascherina, faranno votare anche senza, magari in un’area apposita: è un modo per evitare discussioni ai seggi, hanno raccontato alcuni al Financial Times, visto che la mascherina è stata talmente politicizzata che metterla o no è già una dichiarazione di voto.

C’è di che entusiasmarsi nel guardare i numeri dell’America che vota: circa 70 milioni di persone hanno già votato o in presenza o via posta per le presidenziali che si terranno il 3 novembre, quasi la metà dell’intera affluenza del 2016, con ancora il fine settimana davanti. I dati su questi voti dicono che gli under 30 potrebbero superare il record di affluenza del 2008 (con Barack Obama) alle presidenziali e ripetere la mobilitazione già molto consistente del voto giovanile alle elezioni di metà mandato del 2018. Le ragioni dell’affluenza under 30 sono spiegate dagli esperti così: il coronavirus, l’uccisione di George Floyd, Greta Thunberg, la strage di Portland. Il presidente del think tank liberal Ndn, Simon Rosenberg, la definisce la “tempesta perfetta” necessaria per mobilitare i giovani, anche se alcuni di loro hanno confessato al Washington Post che votare è “so cool” oggi, e perfettamente instagrammabile.

