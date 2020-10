Attacchi in sequenza contro la Francia, è il picco dell'odio

Quando a partire dalle nove del mattino di oggi le notizie di attacchi islamisti contro bersagli francesi hanno cominciato ad accumularsi, è venuto il sospetto che si trattasse di un’operazione coordinata dello Stato islamico. Il gruppo terrorista lo ha già fatto in passato: attentati multipli in diversi luoghi nelle stesse ore, per ottenere un impatto ancora maggiore e riempire tutti i notiziari. Questo è quello che è successo nel giro di tre ore. Un attentatore tunisino è entrato dentro la basilica di Nostra Signora dell’Assunzione, ha decapitato un’anziana settantenne, poi ha accoltellato a morte il sacrestano e una donna di quarant’anni che prima di morire ha chiesto ai soccorritori di dire ai figli che li amava. Ad Avignone la polizia ha ucciso un uomo armato. A Sartrouville, vicino a Parigi, la polizia ha arrestato un uomo con un coltello che stava per attaccare una chiesa. E a Lione la polizia ha arrestato un ventiseienne afghano che secondo l’agenzia Afp era in strada con in mano un coltello di trenta centimetri ed era sulla lista dei soggetti pericolosi – per fanatismo islamico – stilata dall’intelligence. Nel frattempo a Gedda, in Arabia Saudita, un uomo aveva tentato di uccidere con un coltello una guardia del consolato francese. Invece non si trattava di una sequenza di attacchi coordinati: era il risultato del clima di odio da parte del fanatismo islamista contro la Francia, che montava di nuovo da giorni e che ieri ha avuto un picco. Forse perché oggi era “maulid”, la celebrazione del compleanno del profeta Maometto. Oppure perché era l’ultimo giorno utile prima del lockdown di un mese che comincia domani in Francia contro l’epidemia e quindi le strade e le chiese non si erano ancora svuotate di possibili bersagli.

