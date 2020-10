L'attacco a Nizza: “E' una guerra e non possiamo permetterci di perderla”

Chiese francesi nel mirino del jihad. “Per l’islam radicale, i cristiani dovrebbero scomparire”, ci dice il saggista e scrittore Pascal Bruckner. "Se non ci sarà una risposta dello stato ci sarà il rischio di guerra civile"

“Si fermeranno a bruciare una chiesa vuota? Si fermeranno a decapitare statue?”. Il presentimento della strage nella cattedrale di Nizza è contenuto nelle parole pronunciate qualche mese fa da Ellen Fantini, direttrice dell’Osservatorio di Vienna sull’intolleranza e la discriminazione contro i cristiani. Dalle statue sono passati a decapitare e sgozzare fedeli, come Vincent Loquès, il sacrestano della cattedrale di Nizza ucciso assieme a due donne. Due giorni fa, una nota del ministero dell’Interno francese aveva spiegato che, dopo la decapitazione di Samuel Paty, il rischio di attentati terroristici contro le chiese è “molto alto” e che andava incrementata la sicurezza davanti ai siti religiosi, come si fa in Pakistan e nello Sri Lanka a ridosso delle festività cattoliche.

