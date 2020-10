Il paesino russo e la candidata che doveva solo partecipare ma è diventata sindaco

Le elezioni locali di metà settembre in Russia sono riuscite a diventare un grandissimo affare nazionale. Sarà perché sono state le prime dopo la prima ondata di coronavirus, quando ormai la Russia stava entrando nella seconda. Sarà perché poco prima del voto l’avvocato e attivista Alexei Navalny è stato avvelenato mentre tornava da uno dei suoi incontri pre elettorali in Siberia. Sarà anche perché una donna di trentacinque anni si è ritrovata per caso a diventare sindaco di Povalikhino, un paesino con poco più di duecento abitanti, e la notizia è diventata grande in tutta la Russia, e importante anche per chi l’ha letta da fuori. Lei si chiama Marina Udgodskaya, era abituata a frequentare il municipio, dove da alcuni anni faceva le pulizie. E’ sposata, ha due figli e in una delle interviste ha detto che le piace coltivare i campi. Marina Udgodskaya non aveva nulla a che fare con la politica, né con l’amministrazione della sua cittadina, ma il sindaco uscente, il candidato sostenuto dal partito putiniano Russia unita, Nikolai Loktev, aveva bisogno di un oppositore, qualcuno che si candidasse contro di lui, almeno formalmente. Lo aveva chiesto al suo assistente, lo aveva chiesto a un membro del Partito comunista, lo aveva chiesto a tanti, ma tutti gli avevano risposto di no: non avevano voglia di candidarsi per perdere. Senza un oppositore le elezioni non si sarebbero potute tenere, così è previsto dallo scatolone democratico in Russia: l’importante è che ci siano più candidati, poi se il voto è solo una formalità non interessa.

