Johnson vuole trasformare il Regno Unito “nell'Arabia Saudita dell'eolico”

Boris Johnson ha promesso di trasformare la Gran Bretagna “nell’Arabia Saudita dell’eolico” al termine della pandemia. Il discorso del primo ministro alla conferenza virtuale del Partito conservatore è stato un inno all’ottimismo tanto che alcuni commentatori sostengono che sia tornato il “vecchio Boris”. Johnson ha presentato il suo programma per ricostruire il paese dopo l’emergenza sanitaria, illustrando alcune riforme strutturali che verranno difficilmente attuate nel breve termine. Il premier ha parlato come se l’emergenza sanitaria fosse già alle spalle. In realtà i casi giornalieri in Gran Bretagna sono in costante aumento e l’attività del governo nei prossimi mesi continuerà a essere dominata dal virus.

