Come Trump non si è dissociato dalle milizie neonaziste che lo appoggiano

Uno dei momenti clou del primo dibattito televisivo tra Donald Trump e Joe Biden, andato in onda nella notte italiana tra martedì e mercoledì, è il rifiuto di condannare il suprematismo bianco da parte del presidente in carica. Durante l'incontro, il primo in vista del voto di novembre, Il conduttore del dibattito, Chris Wallace, ha chiesto a Trump – che ha cercato più volte di associare Biden agli attivisti di estrema sinistra del movimento Antifa – se volesse dissociarsi dalle milizie neonaziste che lo appoggiano apertamente. In passato Trump si era rifiutato di rispondere a queste richieste. Ieri Trump non aveva vie di fuga, invece, e ha detto: “Cosa volete che dica? A chi devo parlare?”. Biden ha citato i Proud Boys, una milizia neonazista di cui si è parlato molto negli ultimi giorni anche perché la marca di polo Fred Perry si è dissociata da loro e ha ritirato una maglietta che i militanti considerano come una propria divisa. “Proud Boys, state fermi e state pronti. Ma vi dico una cosa: qualcuno deve fare qualcosa contro l’estrema sinistra”.