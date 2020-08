Tanti auguri sleepy Joe. E bravi gli altri qui da noi

Il Cretino Weberiano, la variante accademica del Cretino Collettivo, mi darà del cinico, ma a me Joe Biden piace proprio perché è sleepy, alla sua età si difende dall’infezione vivendo in un basement, non ha voglia né tempo di evocare sconquassi e sogni vitalistici, minaccia di ridare alle istituzioni e alle procedure, allo staff e alla Casa Bianca, il cuore della politica dopo l’infarto narcisistico del reality sul filo di un’abissale e grottesca deriva personale. Poi certo bisogna darsi da...

