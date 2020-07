Piazza piena in Serbia contro il presidente che s’atteggia a Orbán

Roma. Belgrado era un formicaio, martedì e mercoledì notte. Migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro l’annuncio, dato dal presidente Aleksandar Vucic, di nuove misure per contenere l’epidemia di coronavirus: un lungo e severo lockdown da attuare in questo fine settimana. Le manifestazioni sono nate spontaneamente. Vi hanno preso parte studenti, famiglie, politici dell’opposizione democratica e i nazionalisti di Dveri, entrambi rimasti fuori dal Parlamento alle elezioni del 21 giugno, stravinte dal Partito progressista (Sns) di Vucic,...

