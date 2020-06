La Russia dei disastri

Quando Vladimir Putin era soltanto un ragazzo, aveva sedici anni, sapeva una cosa: voleva diventare una spia. Si presentò all’ufficio del Kgb di Leningrado e chiese informazioni su cosa dovesse fare per lavorare nei servizi di sicurezza. Un funzionario dell’ufficio gli spiegò che i servizi di sicurezza non prendevano volontari, che per prima cosa avrebbe dovuto finire la scuola, poi avrebbe dovuto scegliere se iscriversi all’università o entrare nell’esercito. Putin chiese quale facoltà sarebbe stata la migliore per fare carriera...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.