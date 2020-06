Conoscere il Dragone

Roma. La scorsa settimana è stata lanciata una nuova “coalizione”, o per meglio dire un gruppo di studio, che ha come obiettivo quello di elaborare risposte adeguate alle “sfide lanciate dall’ascesa della Cina” a livello internazionale. Anima e sponsor dell’Inter-Parliamentary Alliance on China (Ipac) sono il senatore repubblicano americano Marco Rubio e il senatore democratico Robert Menendez. Già da questa trasversalità nell’impegno si intuisce una nuova fase nel dibattito sulla Cina, che sta crescendo per profondità e strategia parallelamente alla...

