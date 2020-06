Roma. Se lo avevamo visto calmo, spesso annoiato e pronto a delegare e a nascondersi durante la crisi legata al coronavirus, il presidente russo Vladimir Putin non ha tenuto lo stesso atteggiamento quando è venuto a sapere che nell’Artico settentrionale 20 mila tonnellate di gasolio si sono riversate nei fiumi Ambarnaya e Daldykan e hanno contaminato un’area di 350 chilometri quadrati. Quasi stupisce, dopo questi mesi strani in cui è apparso pochissimo mentre i russi, come il resto del mondo,...

