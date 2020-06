Il Pentagono dice no

Roma. Il Pentagono tenta di non farsi trascinare dentro alla risposta dell’Amministrazione Trump agli otto giorni di proteste e di violenze seguiti alla morte di George Floyd e mercoledì il segretario alla Difesa, Mark Esper, ha detto che per lui i soldati in servizio attivo non dovrebbero essere usati per reprimere i disordini come invece vorrebbe il presidente Trump. E’ una prima aperta contraddizione tra il capo dei militari e un presidente che spesso ricorre ai soldati per compiti poco...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.