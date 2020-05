Ingerenze arabe

Più di 334 tonnellate di materiale a 32 paesi: sono i dati forniti il 29 aprile dall’agenzia per la distribuzione di aiuti internazionali degli Emirati arabi uniti. E da allora cresciuti: l’account Twitter di UAE Aid fornisce infatti ogni giorno i dettagli sulle spedizioni di forniture mediche per l’emergenza Covid-19 in Niger, Mali, Sierra Leone, Kenya, Iraq e decine di altri paesi. E Tunisia, Algeria, Ruanda e Nepal sono soltanto alcuni dei governi che nelle ultime settimane hanno ricevuto tonnellate...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.