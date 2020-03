I casi di coronavirus crescono in tutti gli Stati Uniti e se al momento il triste primato di contagiati è saldo nelle mani di New York - più di 50 mila casi, oltre 700 deceduti – c’è un altro stato da tenere sotto controllo, uno in cui le morti per COVID-19 hanno visto un amento del 40% da un giorno all’altro. Si tratta della Louisiana. Partito in sordina, ha numeri che incominciano a fare paura: 3315 casi e 137 morti....

