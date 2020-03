Roma. Il numero dei casi di contagio da coronavirus in Germania è aumentato in un solo giorno di molte unità, passando dai 902 confermati domenica sera a oltre mille persone positive al tampone nella giornata di ieri. Il ministro della Salute, il cristianodemocratico Jens Spahn, ha convocato una conferenza stampa alla quale hanno partecipato anche Lothar Wieler, direttore del Robert Koch Institut, e il virologo Christian Dorsten. L’obiettivo era convincere i tedeschi che l’unico modo per combattere il virus è...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.