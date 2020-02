Il Ceta è vivo

Milano. Il Parlamento olandese ha salvato il Ceta, l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e il Canada, nonostante i presagi negativi. E’ presto però per tirare un sospiro di sollievo: manca ancora l’approvazione del Senato, dove il governo guidato da Mark Rutte non ha la maggioranza. I tormenti sulla ratifica dell’accordo non sono però una storia soltanto olandese: ci raccontano le difficoltà del liberale Rutte di maneggiare una coalizione variegata (quattro partiti, una maggioranza parlamentare di un solo seggio),...

