Londra. Le elezioni irlandesi sono terminate in pareggio. Secondo gli exit poll i tre maggiori partiti - Fine Gael, Fianna Fáil e Sinn Féin - hanno ottenuto ciascuno il 22 per cento dei voti. Tuttavia, gli esperti prevedono che Fianna Fáil, il partito centrista guidato da Micheál Martin, avrà la maggioranza relativa dei seggi in Parlamento. La grande sorpresa delle elezioni è stata il successo di Sinn Féin (22,3 per cento), il movimento d’ispirazione socialista e fautore della riunificazione irlandese...

