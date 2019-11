Farsi leggere dai millennial, con il medio oriente nel cuore

Roula Khalaf è emozionata, felice, entusiasta: thrilled, ha scritto su Twitter. Da gennaio 2020 sarà lei il nuovo direttore del Financial Times, prenderà il posto che per quattordici anni è stato di Lionel Barber, il giornalista britannico che ha preso in mano il quotidiano londinese nel 2005, lo ha capovolto, rivoluzionato, ricostruito, permettendogli di sopravvivere al periodo oscuro della carta stampata. Nell’anno in cui il Financial Times ha festeggiato il traguardo del milione di lettori paganti, Barber ha deciso di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.