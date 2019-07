“A very stupid guy”

Di speciale non c’è più niente, certo non è più speciale la “relationship” tra il Regno Unito e l’America: è una relazione disfunzionale come tante altre, al presidente americano Donald Trump piace trattarli così, i suoi alleati. L’ultimo motivo di litigio riguarda l’ambasciatore britannico a Washington, Kim Darroch, un diplomatico molto mondano e molto ospitale – Politico ha messo insieme tutti i party organizzati quest’anno da Darroch cui hanno partecipato felici molti membri dell’Amministrazione Trump – che è finito sulla...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.