Il diritto di essere volgari

Ogni individuo ha il diritto di dire le volgarità che vuole – ovviamente nei limiti consentiti – e anche di usarle come proprio marchio aziendale. Il Wall Street Journal scrive che la Corte suprema ha sdoganato il linguaggio “scandaloso”, al punto da stabilire che il governo non può negare brevetti a imprese che propongano marchi il cui nome suona scurrile. Altra decisione storica in questo giugno impegnativo per i nove alti magistrati di Washington. In effetti è andata così: il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.