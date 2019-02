Tutto quello che c'è da sapere sull'accordo di libero scambio tra Europa e Giappone

Mentre gli Stati Uniti scelgono di alzare muri commerciali, l'Europa e il Giappone danno il via all'accordo di libero scambio più grande della storia. Dal primo febbraio entra in vigore il Jefta, l'intesa che rivoluzionerà gli affari tra le due aree commerciali sollevando le aziende europee da circa un miliardo di euro di dazi all'anno. Il settore europeo che trarrà più vantaggi è quello alimentare: dal vino alla pasta, ma anche i formaggi, che a Tokyo costano il 40 per cento in più, il cioccolato e perfino la frutta, che in Giappone è un alimento di lusso. Dal punto di vista giapponese, il prodotto da esportazione più importante è invece l’automobile: le macchine nipponiche, dalla Toyota alla Suzuki, costeranno di meno, e costerà di meno acquistarne i pezzi. "Sarà una rivoluzione" anche per l'Italia, ha detto al Foglio qualche mese fa Giorgio Starace, l’ambasciatore a Tokyo: “Secondo i dati giapponesi il nostro export nei primi sei mesi del 2018 vale 5,1 miliardi di euro. Superiamo in valore assoluto la Francia, e rischiamo di fare 10 miliardi di euro alla fine dell’anno”.

Dall'annuncio dell'accordo fino alla sua entrata in vigore, il Foglio ha seguito la storia del Jefta con interviste, analisi e approfondimenti che vi riproponiamo di seguito, dai contenuti più recenti fino alle notizie di qualche anno fa.

L’enorme accordo che aiuta la crescita L’Ue approva il deal con Tokyo anche grazie ai voti di Lega-M5s. Ma tutti zitti

Per M5s il Jefta va bene, il Ceta no. Beghin ci spiega perché

L’asse Italia-Giappone è molto in forma, anche dove non te l’aspetti L’ambasciatore Starace ci indica un numero che pochi hanno notato e un’area in cui non esiste solo la Cina

Ceta & Jefta, perché sì Ratificare gli accordi di libero scambio con il Canada e il Giappone significa rafforzare l’interesse nazionale

Rivoluzione nipponica Tusk e Junker volano a Tokyo per firmare l’accordo di libero scambio più grande della storia

Free trade tra Europa e Giappone entro un anno: sarà una rivoluzione Così Bruxelles cerca di contrastare uno dei momenti più complicati per il libero commercio

Libero mercato tra Europa e Giappone. All'Italia conviene? Grande entusiasmo in Ue per l'accordo com Tokyo ma Calenda predica calma e parla di “liberalismo pragmatico”: fare affari con tutti, ma senza subire le regole altrui. E nel nostro paese resta il problema della burocrazia

Così Ue e Giappone si candidano a leader della globalizzazione Il patto tra Tokyo e l’Unione europea è un gran passo contro il neoprotezionismo (no, non arriverà la carne di balena)

Solo adesso Greenpeace si preoccupa del Jefta, a negoziati praticamente conclusi. Malmström: "Vi arrabbiate per niente"

Perché il trattato di libero scambio tra Tokyo e Bruxelles, per Abe, passa da Angela Merkel