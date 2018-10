"Presi degli ostaggi in una farmacia", evacuata la stazione di Colonia

Un gruppo di persone armate ha preso uno o più ostaggi alla stazione dei treni di Colonia, nella Germania occidentale. Le partenze e gli arrivi sono state bloccate dalla polizia e la stazione è stata evacuata. Vigili del fuoco e forze di sicurezza sono intervenute sul posto senza fornire altri dettagli. Il Sueddeutsche Zeitung parla di una donna tenuta in ostaggio in un fast food o in una farmacia della stazione. Il giornale locale Kölner Stadt-Anzeiger parla di diversi colpi d’arma da fuoco sparati. Una giornalista del Deutsche Welle, Dana Regev, ha scritto su Twitter che si tratterebbe di un solo uomo che ha preso in ostaggio una donna e di una trattativa già avviata tra la polizia e l'aggressore.

More armed unites arrive in Cologne central station, police are in contact with the abductor, I can hear officers saying. pic.twitter.com/BE6MRfPfBN — Dana Regev (@Dana_Regev) 15 ottobre 2018