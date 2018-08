Le mani russe nelle elezioni di midterm

Ieri la Casa Bianca ha voluto dare un segnale di forza sulle interferenze della Russia nelle elezioni di midterm schierando le prime linee della Sicurezza nazionale al briefing quotidiano della Casa Bianca. Il direttore dell’Fbi, Chris Wray, il consigliere per la Sicurezza nazionale, John Bolton, il direttore dell’intelligence, Dan Coats e il segretario per la Sicurezza nazionale, Kirstjen Nielsen, si sono alternati sul podio per spiegare che i tentativi dei russi di influenzare i processi elettorali americani non solo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.