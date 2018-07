Come non fare opposizione

Non abbiamo nemmeno provato a fare una Brexit liberale, ha detto ieri Boris Johnson, ex ministro degli Esteri inglese, al suo primo discorso pubblico dopo le dimissioni di una decina di giorni fa. Viviamo nel “limbo” dei Chequers, ha aggiunto Johnson, riferendosi all’accordo che la premier Theresa May sta provando a portare avanti come linea negoziale ufficiale per l’uscita dall’Unione europea: nel limbo non sta comodo nessuno e peggio di tutti sta proprio la May, che ormai è costretta a...

