Ora l’Iran ricomincia ad arricchire uranio e mette pressione agli europei

Milano. Il processo per aumentare la capacità di arricchimento dell’uranio è stato avviato, la Repubblica islamica d’Iran ha notificato all’Agenzia atomica dell’Onu la decisione, a Natanz i lavori sono già cominciati. La Guida suprema, l’ayatollah Ali Khamenei, ha annunciato che il suo paese è pronto, le centrifughe inizieranno a operare a ritmi e capacità aumentati se l’accordo internazionale sul nucleare dovesse collassare – cioè se gli europei non riusciranno a mantenerlo in vita nonostante l’uscita degli Stati Uniti. Il direttore...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.