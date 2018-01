Passata l'attenzione, la repressione iraniana uccide i manifestanti

Roma. L’attenzione sulle ultime proteste in Iran si è dissolta dopo due settimane, ma la storia è molto lontana dall’essere finita. Ogni giorno da parti differenti del paese arrivano notizie che fino a un mese fa sarebbero state considerate incredibili e che invece oggi sono diventate di routine – anche se filtrano all’esterno soltanto grazie a canali non controllati dal governo: cori in strada contro il sistema teocratico, manifesti con la faccia degli ayatollah abbattuti, lanci di bottiglie molotov contro...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.