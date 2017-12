Roma. Ci eravamo lasciati nei primi giorni di ottobre quando gli organizzatori del “referendum secessionista” catalano dicevano che “il novanta per cento dei votanti ha detto sì all’indipendenza”. Ci ritroviamo due mesi e mezzo dopo con una conta ufficiale dei voti in una vera elezione tenuta in modo regolare e tutti e tre i partiti secessionisti messi assieme fanno il 47,5 per cento dei voti. Il partito che è arrivato primo è quello degli unionisti, quindi contro la secessione, che...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.