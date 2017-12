C'è stato un forte terremoto in Indonesia

Ci sono stati crolli e si teme molte vittime a seguito della potente scossa di terremoto che ha colpito l'isola indonesiana di Giava. "Molte case sono danneggiate. Ci sono morti e feriti", ha riferito su Twitter il portavoce dell'Agenzia nazionale indonesiana per la gestione dei disastri, Sutopo Nugroho. E aggiunge che "i residenti delle zone costiere sono fuggiti su terreni più alti per paura di uno tsunami". Nugroho ha detto che forti tremori sono stati avvertiti per circa 20 secondi nella capitale Giacarta e nelle città e nei villaggi circostanti.

UPDATE [15.12-17:54] #Java #Indonesia RISCHIO #TSUNAMI dopo STRONG #EARTHQUAKE FORTE #TERREMOTO (17:47) M 6.8 -100 km in mare pic.twitter.com/UpUgq78RlH

— Emergenza24 (@Emergenza24) 15 dicembre 2017



Il sisma ha colpito a poco più di sessanta chiloemtri da Bandung, città di due milioni di abitanti e meta molto gettonata tra i turisti. Secondo le rilevazioni del servizio geologico degli Stati Uniti, la scossa di magnitudo 6,5 ha colpito alle 23.47 (ora locale) a 300 metri a est-sud-est di Cipatujah, un distretto costiero nella parte occidentale di Giava. L'epicentro è stato rilevato a 91 chilometri di profondità. Le autorità indonesiane hanno alzato la magnitudo a 7,3 e lanciato un allarme tsunami per le province di Giava Ovest e Giava Centrale. Secondo il servizio di informazione oceanica dell'India (Incois) non ci sono invece pericoli tsunami per i paesi che si affacciano sull'oceano Indiano.

Il canale indonesiano MetroTV ha dichiarato che l'ospedale generale nella città di Giava centrale è stato danneggiato e che i pazienti sono stati evacuati. Il paese si trova sulla "Pacific Ring of Fire" ed è vittima frequente di terremoti ed eruzioni vulcaniche. Il sisma del 7 dicembre 2016 che ha colpito la provincia indonesiana di Aceh a Sumatra ha ucciso almeno 100 persone.