Leggera scossa di terremoto nella notte ad Amatrice, in provincia di Rieti. Alle 4.48 l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato un sisma di magnitudo 3.6. Non si segnalano danni a persone o cose. Secondo i dati diffusi dall’Ingv, il sisma ha avuto ipocentro a 10 km di profondità, mentre l'epicentro è stato localizzato 2 km a nordest di Amatrice, a 8 km da Accumoli, a 11 da Campotosto (L'Aquila) e a 15 da Arquata del Tronto (Ascoli Piceno).



“La scossa si è sentita parecchio. Non ci sono danni, anche perché ormai da noi non c’è quasi più nulla. Non c’è molto altro da dire, ora l’unica cosa importante è ricostruire bene le case”, ha dichiarato Sergio Pirozzi, il sindaco di Amatrice, colpita da un terremoto devastante il 24 agosto 2016.