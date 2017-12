Il pericolo dell'indipendentismo francese

Sono un indipendentista francese, ha detto Jean-Luc Mélenchon in un’intervista a Les Echos, “la parola sovranista sarebbe stata conveniente se non fosse stata utilizzata in un senso nazionalista che non si adatta alla nostra visione”. Il leader della France insoumise, che organizza l’unica opposizione al macronismo imperante in Francia, prende le distanze dal Front national e dal “sovranismo Frexit” che ormai non piace più nemmeno ai frontisti: Mélenchon sa che il rischio di sembrare come la Le Pen è alto....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.