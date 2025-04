I due errori del governo sulla "legge Morandi"

Mattarella approva la legge sui risarcimenti per il crollo del ponte Morandi, ma segnala due criticità: la discriminazione tra figli e l’ambiguità sui criteri di applicazione. Chiede correttivi per garantire equità e chiarezza

Il presidente della Repubblica ha promulgato la legge che risarcisce le vittime del ponte Morandi, riconoscendo il valore civile dell’assunzione da parte dello stato di obblighi che non sempre si possono vedere assunti dalle aziende responsabili dei disastri stradali. Ha aggiunto osservazioni che riguardano la stesura concreta della legge. Il primo errore, più facile da correggere, consiste nella formula che ammette al risarcimento i figli di coniugi vittime del disastro, il che discrimina i figli di coppie non sposate o di unioni civili, che rischiano di non essere ammessi al risarcimento. L’altro problema sollevato, invece, è di più ampia portata, perché chiede di estendere la stessa prassi del risarcimento a carico dello stato anche ad altri casi. La formula presente nel testo di legge che parla di infrastrutture “di rilievo nazionale” non pare abbastanza precisa e l’esclusione di analoghi diritti al risarcimento per vittime di cedimenti di altre sedi stradali potrebbe contrastare con l’articolo 3 della Costituzione che parla di eguaglianza di diritti di tutti i cittadini.

Inoltre Sergio Mattarella chiede chiarimenti sull’istituzione dell’apposito fondo per i risarcimenti, perché finanziandoli in questo modo c’è il rischio che, una volta esaurito il fondo, gli stessi risarcimenti vengano a cessare. Mattarella, nel riconoscere nella decisione del Parlamento “una significativa manifestazione di solidarietà nei confronti dei famigliari di vittime di eventi drammatici”, esprime una sostanziale approvazione della volontà politica espressa nella legge, quindi le sue richieste di correzioni e precisazioni non hanno il senso di una censura, ma quello di un invito a fare meglio. C’è da sperare che questi rilievi aiutino governo e Parlamento a trovare rapidamente i correttivi e, soprattutto, le risorse per estendere i benefici adottati per i famigliari delle vittime di una sciagura specifica e particolarmente grave a una fattispecie più ampia, in modo da rendere più elevato il livello di civiltà del paese e della sua legislazione.