Il dilemma della maggioranza sulla Sugar tax: abolirla o stanziare un altro bonus

Alla fine la Sugar tax si farà? Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, sembra ormai rassegnato a dare il via libera a un’imposta che non condivide, seppure dimezzata, per tamponare i conti pubblici. Introdotta dal governo Conte 1 (quando Giorgetti era sottosegretario a Palazzo Chigi) per volere del Movimento 5 stelle e nonostante lo scetticismo della Lega, la sua applicazione venne immediatamente sospesa e rinviata di anno in anno.