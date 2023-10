Parigi e Berlino: basta cortei pro Palestina

Francia e Germania promettono tolleranza zero per evitare l’importazione del conflitto israelo-palestinese nei loro rispettivi territori, in seguito all’impennata di antisemitismo verificatasi da sabato, giorno dell’attacco terroristico di Hamas contro Israele. Ieri pomeriggio il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, ha annunciato il divieto di tutte le manifestazioni pro Palestina in Francia, dopo aver comunicato in mattinata i dati inquietanti sulla recrudescenza degli atti antisemiti: più di mille segnalazioni di contenuti antiebraici sulla piattaforma online Pharos e più di cento episodi di antisemitismo che hanno portato al fermo di ventiquattro persone. “In Francia ci sono diversi sostenitori politici di Hamas, anche tra quelli che intervengono a livello mediatico”, ha affermato Darmanin, riferendosi in particolare alle ambiguità antisemite della sinistra giacobina di Jean-Luc Mélenchon. Il pugno duro di Darmanin è un messaggio di rassicurazione alla comunità ebraica dal Marais, il quartiere storico degli ebrei di Parigi, a Sarcelles, comune soprannominato la “piccola Gerusalemme”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE