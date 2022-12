In Parlamento si profila un fronte largo per il ripristino della prescrizione. Buon segno

Enrico Costa, deputato di Azione, ha presentato un ordine del giorno in cui si afferma “la necessità di ripristinare definitivamente la disciplina sulla prescrizione in un quadro di coerenza sistematica” e in cui si invita il governo “a predisporre con una revisione organica il ripristino della prescrizione in tutti i gradi di giudizio rimuovendo le criticità attuali”, cioè la legge che era stata proposta dal ministro Alfonso Bonafede. Il governo, e questo è il dato politico rilevante, ha espresso parere favorevole a questo testo, il che significa che intende inserire il ripristino della prescrizione in tutti i gradi di giudizio. Mentre sono ovvie le resistenze del Movimento 5 stelle che ha voluto la riforma Bonafede, bisognerà vedere come reagirà il Partito democratico, visto che la disciplina proposta sarebbe quella contenuta nella legge firmata a suo tempo da Andrea Orlando quando era Guardasigilli.

