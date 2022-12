La commissione d'inchiesta su Mani pulite e l'amnesia di Gotor sul Pds

Il disegno di legge presentato da FI è legittimo. Lo è di meno attaccare e definire inopportuna un'iniziativa politica con argomenti molto deboli se non ipocriti, come ha fatto lo storico e oggi esponente di una giunta Pd

Le iniziative politiche sono sempre legittime, anche quando la probabilità di realizzarle è bassa. E’ il caso del disegno di legge presentato alla Camera da Forza Italia per istituire una commissione d’inchiesta su Mani pulite. Certe idee politiche, sempre legittime, talvolta profumano invece d’ipocrisia. Ieri, su Repubblica, sotto una cronaca che malamente iniziava con “un’altra manina della maggioranza schiaccia sul tasto rewind”, insinuando un complotto dietro a un normale atto parlamentare, ecco un commento liquidatorio dello storico Miguel Gotor, “Gattopardi e nostalgici che vogliono riscrivere la storia di Tangentopoli”, con tanto di sommario minatorio: “Sarebbe saggio che il Parlamento non desse seguito”. Ovviamente la titolazione non è responsabilità di chi firma il commento. Ma l’ipocrisia su cui si fondano le osservazioni, sì. E anche il tono sarcastico: “Le intenzioni bellicose”, “l’armamentario nostalgico e reducista”.